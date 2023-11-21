Путин в Москве проведет переговоры с Рахмоном

Президент России и лидер Таджикистана планируют обсудить в том числе состояние и перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сегодня встретится со своим коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном, который прибудет в Москву с официальным визитом.

Как сообщала пресс-служба Кремля, в ходе встречи планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, другие ключевые аспекты российско-таджикистанского стратегического партнерства, а также провести обмен мнениями по актуальной региональной и международной проблематике.

Ожидается, что по итогам переговоров Путина и Рахмона будет подписано несколько важных двусторонних документов. Кроме того, главы государств выступят с заявлениями для СМИ.

Контакты Москвы и Душанбе

Главы РФ и Таджикистана регулярно контактируют. В этом году они встретятся уже в третий раз. Предыдущий раз они виделись в середине октября в Бишкеке. Там на полях саммита лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ) они провели двусторонние переговоры, в ходе которых рассмотрели вопросы развития взаимодействия в банковско-финансовой, инвестиционной, энергетической, аграрной и других сферах, а также необходимость улучшения взаимодействия профильных ведомств в миграционной сфере.

Нынешний визит в Москву станет второй поездкой Рахмона в Россию в этом году. Первая состоялась полгода назад, когда таджикский лидер в День Победы по приглашению Путина посетил российскую столицу с рабочим визитом. Тогда Рахмон принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 78-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Сотрудничество России и Таджикистана

Россия является основным торговым партнером Таджикистана - по итогам трех кварталов года торговый оборот двух стран превысил $1,2 млрд. Туризм между Таджикистаном и Россией также развивается, в частности, по данным агентства по статистике при президенте республики, по итогам трех кварталов этого года Таджикистан посетили 737,2 тыс. туристов из стран СНГ, из которых 248,1 тыс. - граждане РФ.

Кроме того, страны развивают сотрудничество и в культурно-гуманитарной сфере. Так, по итогам состоявшегося в апреле 2019 года официального визита Рахмона в Москву было условлено о создании в Таджикистане пяти школ, обучение в которых ведется на русском языке и по стандартам РФ. Эти школы были открыты в сентябре 2022 года. В настоящее время Москва и Душанбе работают над реализацией проекта по строительству в Таджикистане образовательного центра для одаренных детей и Русского драматического театра имени Маяковского.