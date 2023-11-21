21 ноября, 07:24,
обновлено 21 ноября, 07:38

Путин указал на ангажированную позицию СПЧ ООН по конфликту в Донбассе

Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Международные институты в сфере прав человека не могут решать стоящие перед ними задачи, считает президент России

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Международные институты в сфере прав человека, в том числе СПЧ ООН, на протяжении всей истории конфликта в Донбассе и Новороссии демонстрируют свою ангажированность, заявил президент РФ Владимир Путин.

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"К сожалению, на протяжении всей истории конфликта в Донбассе и Новороссии международные институты, призванные гарантировать и продвигать права человека, - СПЧ ООН, Совет Европы и другие - продемонстрировали свою ангажированность и неспособность решать стоящие перед ними задачи", - указал он в приветствии проходящей в Москве международной конференции, посвященной 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека.

Текст телеграммы зачитал глава президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФадеев, Валерий Александрович
© Информационное агентство ТАСС
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