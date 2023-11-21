Путин указал на ангажированную позицию СПЧ ООН по конфликту в Донбассе

Международные институты в сфере прав человека не могут решать стоящие перед ними задачи, считает президент России

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Международные институты в сфере прав человека, в том числе СПЧ ООН, на протяжении всей истории конфликта в Донбассе и Новороссии демонстрируют свою ангажированность, заявил президент РФ Владимир Путин.

"К сожалению, на протяжении всей истории конфликта в Донбассе и Новороссии международные институты, призванные гарантировать и продвигать права человека, - СПЧ ООН, Совет Европы и другие - продемонстрировали свою ангажированность и неспособность решать стоящие перед ними задачи", - указал он в приветствии проходящей в Москве международной конференции, посвященной 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека.

Текст телеграммы зачитал глава президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.