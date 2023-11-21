МИД РФ: ВСУ ежедневно наносят 200-300 ударов по гражданским объектам на территории России

Посол по особым поручениям по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник отметил, что объектами прицельных ударов с использованием высокоточных реактивных снарядов западного производства все чаще становятся социальные коммунальные центры и службы

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) каждый день наносят 200-300 ударов по объектам гражданской инфраструктуры на территории России. Об этом заявил на брифинге посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Число ударов по гражданским объектам на нашей территории, наносимых ВСУ, достигает сейчас 200-300 в сутки, - сказал он. - Еженедельно число пострадавших мирных жителей достигает 60-70, а иногда и 100 человек".

Мирошник отметил, что объектами прицельных ударов с использованием высокоточных реактивных снарядов западного производства все чаще становятся социальные коммунальные центры и службы, куда приходит исключительно гражданское население и где работают гражданские сотрудники, также ударам подвергаются медицинские и образовательные учреждения и санитарный транспорт.

По словам посла по особым поручениям МИД РФ, "террористические методы ведения войны против гражданских лиц поставлены ВСУ на поток". "Мы фиксируем регулярно повторяемые обстрелы по местам уже нанесенных ударов, направленных на причинение ущерба спасателям, медикам и коммунальщикам", - указал Мирошник.

Дипломат подчеркнул, что все эти факты получат международную правовую и политическую оценку. "По всем перечисленным эпизодам нашими правоохранительными органами ведутся расследования, и рано или поздно виновные неотвратимо понесут справедливое наказание", - добавил он.