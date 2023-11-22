21 ноября, 21:02

СФ обсудит законы о бюджете, повышении МРОТ и индексации пенсий

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации соберется на 555-е пленарное заседание, на котором обсудит в том числе законы о федеральном бюджете на следующие три года, о повышении военных пенсий и выплат к страховой пенсии по старости и инвалидности, а также о приостановке индексации зарплат госслужащих.

В рамках правительственного часа с докладом об актуальных вопросах развития топливно-энергетического комплекса перед сенаторами выступит заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

В 12 часов начнется рассмотрение закона о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов с участием министра финансов РФ Антона Силуанова и исполняющей обязанности главы Счетной палаты РФ Галины Изотовой. В ходе обсуждения на заседании профильного комитета СФ по бюджету и финрынкам Силуанов сообщил, что одним из приоритетов бюджета является обеспечение в полном объеме расходов на оборону и безопасность. Он уточнил, что это касается и денежного довольствия участников СВО и кадровых военнослужащих, закупки вооружения и военной техники, а также расширения и модернизации промышленного производства, которое обеспечивает армию и флот.

В числе приоритетов министр финансов также назвал обеспечение всех социальных обязательств. По его словам, люди "должны получить все социальные выплаты с учетом индексации, будут обеспечены все плановые решения, касающиеся заработных плат, в частности, увеличения МРОТ, размера пособий, материнского капитала, пенсий". Еще одним важным направлением, которое обеспечено бюджетом, Силуанов назвал технологическое развитие страны, в первую очередь, микроэлектроники, станкостроения, авиа- и автомобилестроения.

Министр отметил, что объем расходов федерального бюджета в 2024 году составит 36,7 трлн руб., а общий дефицит не превысит 1% ВВП, что "позволит обеспечить бюджетную устойчивость".

Также в повестке заседания законы о бюджетах Фонда пенсионного и социального страхования РФ и Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

 

Индексация пенсий и МРОТ

 

Ряд социально ориентированных законов, которые стоят в повестке пленарного заседания Совфеда, были внесены на рассмотрение парламента вместе с проектом федерального бюджета. В частности, речь идет о законе, который увеличивает с 7 567,3 руб. до 8 134,9 руб. размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности в 2024 году, а также стоимость одного пенсионного коэффициента. Еще один закон повышает на 18,5% минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2024 году, до 19 242 рублей в месяц. Сейчас он составляет 16 242 рубля.

Другой закон направлен на повышение так называемых военных пенсий с 1 октября 2024 года. Одновременно будет рассмотрен закон о приостановлении до 1 января 2025 года индексации зарплат госслужащих, помощников депутатов и сенаторов, а также судей и закон, продлевающий до 1 января 2027 года приостановку компенсации в полном объеме сбережений, помещенных во вклады в Сбербанк России в период до 20 июня 1991 года.

Кроме того, сенаторы планируют обсудить закон о продлении на весь 2024 год финансового обеспечения бесплатной медицинской помощью жителей новых регионов РФ, в том числе не застрахованных по программе обязательного медицинского страхования (ОМС), а также документ, распространяющий выплаты по обязательному госстрахованию на старших родственников всех бойцов, погибших в ходе специальной военной операции.

Также в ходе заседания будут рассмотрены законы о повышении акцизов на табачные изделия на 3% от ранее запланированного уровня и об увеличении с 1 мая 2024 года ставки акцизов на различные виды алкогольной продукции, в частности, акциз на вина может вырасти втрое.

Сенаторы планируют обсудить и увеличение на 20% госпошлины за выдачу загранпаспорта с электронным носителем с 1 июля 2024 года. Она вырастет с 5 тыс. рублей до 6 тыс. рублей. Госпошлина за паспорт для детей до 14 лет составит 3 тыс. рублей (сейчас - 2,5 тыс. рублей).

В рамках часа субъекта на заседании выступят губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и председатель Законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова. 

© Информационное агентство ТАСС
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