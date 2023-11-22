Небензя заявил, что Киев кичится взятием на вооружение террористических методов

Постоянный представитель России при ООН отметил, что Украина сосредоточилась на ударах по мирному населению

ООН, 22 ноября. /ТАСС/. Киев взял на вооружение террористические методы и кичится этим. Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Режим в Киеве взял на вооружение террористические <...> методы и открыто кичится этим. И в отсутствие какой-либо готовности [президента Украины Владимира] Зеленского и его подельников, а также их западных кукловодов к разговору о том, как добиться такого сценария, при котором Украина перестанет быть антироссийской и вернется на путь добрососедского цивилизованного развития, нам придется выполнять цели СВО военным путем", - сказал он в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации на Украине.

Дипломат добавил, что Киев чувствует безусловную поддержку Запада, который "пока еще держится за свой украинский проект как за лучшую возможность ослабить Россию". "Мы видим остервенелые стремления киевского режима продолжать обреченные на провал попытки нанести поражение нашей стране", - сказал Небензя, отметив, что Киев сосредоточился на ударах по мирному населению.