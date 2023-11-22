22 ноября, 09:10,
обновлено 22 ноября, 09:46

Володин передал Си Цзиньпину добрые пожелания от Путина

Спикер Госдумы отметил, что отношения между "Россией и Китаем находятся на пике развития"

ПЕКИН, 22 ноября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином передал ему теплые слова и добрые пожелания от президента РФ Владимира Путина.

"Прежде всего хочу вам передать теплые слова от нашего президента, добрые пожелания Владимира Владимировича Путина. Во много именно благодаря вашим отношениям с нашим президентом сегодня наши страны не только стратегические партнеры, но и стратегические друзья", - сказал Володин.

По его словам, отношения между "Россией и Китаем находятся на пике развития". "И во многом это, конечно, благодаря тому, что отношения между Владимиром Владимировичем Путиным и вами, уважаемый председатель, настолько доверительные, и они обеспечивают развитие во всех сферах сотрудничества", - добавил спикер Госдумы.

Володин рассказал, что во вторник вместе с делегацией Думы был в музее компартии Китая, мог "проследить путь развития Китая на протяжении 100 лет, именно с момента создания компартии, как зарождалось государство, как оно было образовано в 1949 году". "Путь развития партии - это путь развития страны. И на каждом этапе развития можно было увидеть: когда были отношения между лидерами наших стран, отношения между государствами развивались, мы от этого все выигрывали. А когда отношения охлаждались, наступали времена, которые лучше не вспоминать", - констатировал политик.

Володин заметил, что задача парламента - "законодательно закрепить все решения, которые достигнуты" на уровне руководителей государств. "Сделать со своей стороны все возможное, чтобы в рамках парламентского измерения мы также вносили свой вклад в развитие отношений между нашими странами, нашими народами", - продолжил Володин.

Российский политик указал, что у всех пяти фракций Госдумы бывают разные точки зрения при принятии законов, но в том, что касается отношений России и Китая, они занимают единую, консолидированную позицию. "Эти отношения для нас крайне важны", - заключил Володин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичСи Цзиньпин
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