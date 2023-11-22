ЦИК РФ предложил переизбрать Ольгу Благо на посту главы избиркома Новосибирской области

Председатель избирательной комиссии субъекта избирается тайным голосованием на ее первом заседании

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ на заседании рекомендовала избирательной комиссии Новосибирской области переизбрать Ольгу Благо на должности председателя избиркома.

"Предложить избирательной комиссии Новосибирской области кандидатуру Благо Ольги Анатольевны <…> для избрания ее на должность председателя избирательной комиссии Новосибирской области", - говорится в принятом ЦИК РФ постановлении.

По закону председатель избирательной комиссии субъекта РФ избирается тайным голосованием на ее первом заседании из числа членов комиссии с правом решающего голоса по предложению ЦИК РФ. Состав членов избирательной комиссии Новосибирской области с правом решающего голоса переизбирается каждые пять лет.

В связи с истекшим сроком полномочий прошлого состава избиркома области 26 октября 2023 года заксобрание региона назначило семь членов комиссии нового состава, 13 ноября губернатор региона Андрей Травников назначил остальных семь членов комиссии, в их числе была Благо.

Благо впервые была избрана на должность председателя облизбиркома в ноябре 2015 года. До этого она возглавляла избирательную комиссию Новосибирска.