22 ноября, 14:05

Захарова сочла неприемлемым отказ ФРГ в выплатах ленинградским блокадникам

По словам официального представителя российского дипведомства, не может быть никакой юридической взаимосвязи "между послевоенными репарациями и стремлением ныне здравствующих блокадников Ленинграда восстановить человеческую справедливость"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Россия считает неприемлемым отказ Германии в выплатах участникам обороны и жителям блокадного Ленинграда не еврейской национальности, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила дипломат, по дипканалам в ведомство федерального канцлера ФРГ был передан текст открытого обращения участников обороны и жителей блокадного Ленинграда к правительству республики с призывом распространить гуманитарно-компенсационные выплаты, осуществляемые германскими властями в адрес блокадников-евреев, на всех ныне здравствующих блокадников вне зависимости от их национальной принадлежности.

"Что вы думаете ответила германская сторона? Она уведомила посольство России в Берлине о том, что не намерена удовлетворить эту просьбу. С нашей точки зрения, эта просьба как минимум морально обоснованная. Мы считаем абсолютно неприемлемыми и неубедительными отговорки и ссылки властей ФРГ на якобы достигнутое урегулирование данного вопроса путем выплат Германией репараций Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны", - подчеркнула Захарова.

По словам официального представителя российского дипведомства, не может быть никакой юридической взаимосвязи "между послевоенными репарациями и стремлением ныне здравствующих блокадников Ленинграда восстановить человеческую справедливость". МИД России полностью поддерживает это стремление, отметила Захарова.

"Позиция, занятая властями ФРГ, в отношении блокадников не еврейской национальности представляется откровенно вопиющей на фоне параллельно осуществляемых германским государством на протяжении десятилетий социальных выплат гражданам Германии, проходившим в период Второй мировой войны службу в войсках СС, а также гражданам других государств, которые сотрудничали с нацистским Третьим рейхом, включая участников коллаборационистских вооруженных формирований, причастных к блокаде Ленинграда", - продолжила она.

При этом, как отметила Захарова, российская сторона долгое время пыталась не выносить этот вопрос в информационное пространство и решать его с Германией кулуарно, полагая что это просто недопонимание. "Мы настоятельно требуем от германских властей проявить ответственный подход и элементарную порядочность, просто не вываливаться за рамки общепринятых моральных норм и признать этот неопровержимый исторический факт, услышать обращения оставшихся в живых немногочисленных блокадников и достойно отреагировать на них", - заключила дипломат. 

Теги:
ГерманияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
© Информационное агентство ТАСС
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