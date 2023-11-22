Захарова назвала "бредовыми мыслями" инициативу ограничить передвижение дипломатов РФ в ЕС

Как заявила официальный представитель МИД РФ, она может расцениваться как очередная русофобская инициатива

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Предложения ограничить право свободного передвижения российских дипломатов по территории шенгенской зоны являются "бредовыми мыслями" и могут расцениваться как очередная русофобская инициатива. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вы знаете, это пока предположения. Но учитывая, что творится в стаде недружественных режимов, это уже перестает удивлять. Но если это так, то это еще одно русофобское инициативное движение", - указала дипломат. По ее словам, соответствующие меры являются "бредовыми мыслями", которые "внедряются в сознание общественности" на Западе.

"Будет ли оно реализовано - мы посмотрим. Как вы понимаете, на все это мы отвечаем", - отметила Захарова.

Проект запретов

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что страны Евросоюза обсуждают возможность ограничить свободу передвижения по территории шенгенской зоны российских дипломатов, аккредитованных в странах сообщества.

По ее сведениям, соответствующее предложение на обсуждение странами ЕС вынесла Чехия. Согласно проекту, дипломатам РФ будут оформляться визы и виды на жительство, которые будут позволять им передвигаться лишь в пределах страны, выдавшей данные документы. Кроме того, для их оформления потребуется наличие биометрических паспортов, которые "труднее подделать".

Целью данных мер якобы станет "борьба со шпионажем", утверждают представители Чехии. Издание отмечает, что подобные ограничения сложно реализовать на практике по юридическим причинам, в связи с чем они вряд ли будут согласованы в рамках 12-го пакета санкций.