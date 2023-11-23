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В Маниле начинает работу сессия Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума

Программа мероприятия включает пленарные заседания по вопросам политики и безопасности, экономики и торговли, региональному сотрудничеству в Азиатско-Тихоокеанском регионе

БАНГКОК, 23 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Ежегодная сессия Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ) начинает работу в Маниле. Российская делегация будет представлена сенаторами Совета Федерации и депутатами Госдумы. Ее возглавит первый заместитель председателя Совфеда Андрей Яцкин. Сессия АТПФ продлится до 26 ноября.

"Азиатско-Тихоокеанское направление для российской внешней политики является чрезвычайно важным. Россия внесла на 31-ю сессию шесть проектов резолюций по наиболее актуальным региональным и международным вопросам: "Укрепление парламентского потенциала в целях упрочнения мира и стабильности", "Борьба с транснациональной преступностью", "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими формами дискриминации", "Развитие человеческого капитала и инклюзивный рост", "Укрепление регионального сотрудничества через образование и культуру", "Расширение участия и укрепление руководящей роли женщин", - сказал российский сенатор корреспонденту ТАСС.

"Программа, как и у всех предыдущих форумов, весьма насыщенная и включает в себя пленарные заседания по вопросам политики и безопасности, экономики и торговли, региональному сотрудничеству в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), профильные рабочие группы и редакционный комитет по согласованию проектов резолюций, встречу женщин парламентариев и круглый стол молодых парламентариев", - отметил Яцкин.

"Состав нашей делегации весьма представительный, и мы полагаем, что у нас будет возможность обсудить наиболее актуальные вопросы в режиме двусторонних встреч со многими коллегами на полях форума. Уже запланирован ряд встреч с руководством филиппинского парламента", - добавил он.

В январе 1993 года в Токио состоялась учредительная сессия АТПФ. На встрече была принята Токийская декларация, определяющая основные направления деятельности организации. Целями АТПФ провозглашены расширение сотрудничества между странами-участницами в интересах обеспечения мира и стабильности в АТР, содействие торговле и инвестициям, налаживание регионального взаимодействия в таких областях, как защита окружающей среды, противодействие транснациональной преступности и терроризму, обмены по линии культуры и образования. В настоящее время в состав форума в качестве полноправных членов входят 28 стран: Австралия, Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Канада, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Лаос, Малайзия, Маршалловы Острова, Мексика, Микронезия, Монголия, Новая Зеландия, Папуа - Новая Гвинея, Перу, Республика Корея, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Фиджи, Филиппины, Чили, Эквадор и Япония.

Пленарные сессии АТПФ проводят ежегодно. Председателем 30-й сессии в 2022 году был Таиланд. В 2007 году 15-я сессия АТПФ проводилась в Москве. 

Теги:
ФилиппиныРоссияЯцкин, Андрей Владимирович
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