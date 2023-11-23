Главой администрации Рязани назначили Виталия Артемова

На эту должность также претендовал директор МП "Водоканал города Рязани" Олег Штефан

ТАСС, 23 ноября. Депутаты рязанской городской думы рассмотрели вопрос о назначении нового главы городской администрации Рязани, по результатам тайного голосования им стал исполняющий обязанности мэра Виталий Артемов. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

"23 ноября на заседании Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели вопрос о назначении на должность главы администрации города Рязани. <...> По результатам тайного голосования депутаты приняли решение назначить на должность главы администрации города Рязани Виталия Артемова", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщали ТАСС в пресс-службе городской думы, на должность претендовали два кандидата - Виталий Артемов и директор МП "Водоканал города Рязани" Олег Штефан. Уточняется, что Артемов назначен на должность главы администрации по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности, с 24 ноября 2023.

29 мая депутаты рязанской городской думы на очередном заседании приняли отставку главы администрации Елены Сорокиной, она подала заявление об увольнении по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы горадминистрации был назначен первый заместитель Сорокиной, руководитель аппарата Артемов.