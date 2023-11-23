23 ноября, 16:23

Россия и Филиппины договорились развивать культурные и экономические связи

На полях АТПФ члены делегаций решили подготовить дорожную карту направлений работы на 2024 год

БАНГКОК, 23 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Российские парламентарии обсудили с филиппинскими коллегами вопросы взаимодействия в сферах культуры, образования, спорта, энергетики, развития региональных и гуманитарных связей двух стран. Встреча прошла на полях сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ), которая начала работу в четверг в Маниле.

Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин провел встречу с руководителем группы дружбы между Советом Федерации и Сенатом Республики Филиппины Акилино Пиментелем. Во встрече участвовал посол России на Филиппинах Марат Павлов.

"Обсудили возможные направления работы группы на ближайший год и договорились подготовить соответствующую дорожную карту. В нее предложено включить вопросы взаимодействия группы в сферах культуры, образования, спорта, энергетики, развития региональных и гуманитарных связей двух стран и некоторые другие. Также члены делегации обсудили в рамках заседания рабочей группы по вопросам политики и безопасности соответствующую резолюцию сессии и приняли участие во встрече женщин-парламентариев", - сказал корреспонденту ТАСС Яцкин.

Сессия АТПФ продлится до 26 ноября. В работе форума от Совета Федерации также принимают участие сенаторы Андрей Денисов, Людмила Скаковская, Людмила Талабаева, Александр Трембицкий и депутаты Госдумы Игорь Ананских, Шолбан Кара-оол, Дмитрий Новиков, Владимир Плякин. Россия внесла на 31-ю сессию шесть проектов резолюций: "Укрепление парламентского потенциала в целях упрочнения мира и стабильности", "Борьба с транснациональной преступностью", "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими формами дискриминации", "Развитие человеческого капитала и инклюзивный рост", "Укрепление регионального сотрудничества через образование и культуру", "Расширение участия и укрепление руководящей роли женщин".

В январе 1993 года в Токио состоялась учредительная сессия АТПФ. На встрече была принята Токийская декларация, определяющая основные направления деятельности организации. Целями АТПФ провозглашены расширение сотрудничества между странами-участницами в интересах обеспечения мира и стабильности в АТР, содействие торговле и инвестициям, налаживание регионального взаимодействия в таких областях, как защита окружающей среды, противодействие транснациональной преступности и терроризму, обмены по линии культуры и образования. В настоящее время в состав форума в качестве полноправных членов входят 28 стран, в том числе Австралия, Индонезия, Канада, Китай, Мексика, Республика Корея, Россия, США и Япония.

Пленарные сессии АТПФ проводятся ежегодно. Председателем 30-й сессии в 2022 году был Таиланд. В 2007 году 15-я сессия АТПФ проводилась в Москве. 

Теги:
ФилиппиныРоссияЯцкин, Андрей Владимирович
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