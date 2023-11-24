24 ноября, 11:23,
обновлено 24 ноября, 11:57

Сальдо заявил о полной ликвидации основных последствий на Каховской ГЭС

Губернатор Херсонской области отметил, что на текущий момент от воды освобождены 22 населенных пункта, произведена санобработка

ГЕНИЧЕСК, 24 ноября. /ТАСС/. Ликвидация основных последствий подтопления после разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС завершена. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Ликвидация основных последствий подтопления, вызванного разрушением Каховской плотины, завершена", - написал он в Telegram-канале.

Сальдо уточнил, что на текущий момент от воды освобождены 22 населенных пункта, произведена санобработка. По его информации, электроснабжение восстановлено в 16 населенных пунктах.

Губернатор также сообщил, что режим чрезвычайной ситуации регионального характера в Херсонской области, введенный 6 июня 2023 года из-за разрушения Каховской ГЭС, отменен. "Режим чрезвычайной ситуации регионального характера на территории Херсонской области, введенный моим указом от 6 июня 2023 года в связи с катастрофой на Каховской ГЭС, отменен", - написал он. 

Теги:
УкраинаРоссияСальдо, Владимир ВасильевичХерсонская область
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