Песков анонсировал скорое проведение большой пресс-конференции Путина

Пресс-секретарь президента ранее говорил, что прямая линия и большая пресс-конференция российского лидера в 2023 году пройдут в совмещенном формате

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Большая пресс-концеренция президента РФ Владимира Путина скоро состоится. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Скоро", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Песков говорил, что прямая линия и большая пресс-конференция Путина в этом году пройдут в совмещенном формате. Он также отмечал, что Кремль по традиции будет собирать вопросы от россиян главе государства, а период сбора вопросов будет больше, чтобы максимальное количество людей могло направить обращения. Большая пресс-конференция президента обычно проходит в декабре, подводя итоги года.