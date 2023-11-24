24 ноября, 14:08,
обновлено 24 ноября, 14:31
Большая пресс-конференция Владимира Путина

Песков анонсировал скорое проведение большой пресс-конференции Путина

Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

Пресс-секретарь президента ранее говорил, что прямая линия и большая пресс-конференция российского лидера в 2023 году пройдут в совмещенном формате

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Большая пресс-концеренция президента РФ Владимира Путина скоро состоится. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Скоро", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Песков говорил, что прямая линия и большая пресс-конференция Путина в этом году пройдут в совмещенном формате. Он также отмечал, что Кремль по традиции будет собирать вопросы от россиян главе государства, а период сбора вопросов будет больше, чтобы максимальное количество людей могло направить обращения. Большая пресс-конференция президента обычно проходит в декабре, подводя итоги года. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира ПутинаПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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