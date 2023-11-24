Песков не следит за историей вокруг певца Шарлота

Пресс-секретарь президента добавил, что не знает, кто это

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию вокруг певца Эдуарда Шарлота, отметив, что не знает такого.

"Честно говоря, даже не знаю, кто это. К сожалению, тут не могу вам помочь", - ответил Песков на вопрос журналистов, следят ли в Кремле за историей с Шарлотом.

25-летнего Шарлота, вернувшегося в Россию, задержали в аэропорту Санкт-Петербурга. Его обвинили в дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ и мелком хулиганстве. 22 ноября Ленинский районный суд Санкт-Петербурга назначил ему 13 суток административного ареста за мелкое хулиганство, свою вину певец признал.

В Telegram-каналах было опубликовано видео задержания Шарлота. О нем также сообщила в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она напомнила, что организация обращалась в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку действиям исполнителя, которые дискредитируют ВС РФ, оскорбляют чувства верующих. Также Мизулина опубликовала кадры, на которых певец сжигает паспорт гражданина России. 23 ноября стало известно, что прокуратура Санкт-Петербурга проверяет публикации Шарлота в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) по административной статье о возбуждении ненависти либо вражды.