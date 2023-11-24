В Стамбуле открыли новое здание полномочного представительства Татарстана в Турции

Оно расположено в азиатской части города в районе Бейкоз

КАЗАНЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Новое здание полномочного представительства Республики Татарстан в Турции и торгового дома "Татарстан" открылось в Стамбуле. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана.

"В Стамбуле состоялось открытие нового здания полномочного представительства Республики Татарстан в Турецкой Республике и торгового дома "Татарстан". Здание расположено в азиатской части Стамбула в районе Бейкоз рядом со вторым мостом через пролив Босфор", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представительство республики действует в Турции более 25 лет. "Представительство и торговый дом вносят существенный вклад в развитие торгово-экономических связей Татарстана с Турцией и другими странами мира. Турецкая Республика является одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. По итогам 2022 года товарооборот между Турцией и Татарстаном составил 1,2 миллиарда долларов. Турецкие инвесторы открыли в Татарстане 10 заводов. Общий объем инвестиций в республику составляет порядка $2 млрд", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, основу продукции, поставляемой Татарстаном в Турцию, составляют топливо, нефть, каучук, изделия из пластмассы, органические химические соединения, продукты неорганической химии, синтетические моющие средства, полимерные материалы, изделия из древесины, изделия из черных металлов. Импорт из Турции представлен транспортными средствами, механическим и электрическим оборудованием, изделиями из черных и недрагоценных металлов, пластмассы, меха, кожи и стекла, мебелью, каучуком, напольными покрытиями, фармацевтической и другой продукцией.