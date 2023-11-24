24 ноября, 17:12,
обновлено 24 ноября, 17:17

Путин обсудил с Совбезом работу российских загранучреждений

Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС, архив
© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС, архив

Президент предоставил слово для доклада главе МИД РФ Сергею Лаврову

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совбеза РФ обсудил некоторые аспекты работы российских загранучреждений и отношения с ближайшими соседями на постсоветском пространстве.

"Обсудим сегодня организацию работы наших загранучреждений, некоторые аспекты этой деятельности и поговорим по некоторым вопросам, связанным с работой на направлении организации деятельности с нашими ближайшими соседями на постсоветском пространстве", - сказал президент, открывая оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

Слово для доклада глава государства предоставил министру иностранных дел Сергею Лаврову. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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