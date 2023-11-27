Лавров: отношения между РФ и Бразилией развиваются в русле стратегического партнерства

По словам главы МИД России, поставка удобрений в Бразилию вносит вклад в продовольственную безопасность

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Отношения России и Бразилии носят устойчивый и не подверженный конъюнктуре характер, развиваются в русле стратегического партнерства. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на церемонии открытия выставки, посвященной 195-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

"Сегодня связи между нашими странами развиваются в русле стратегического партнерства, которое носит устойчивый, не конъюнктурный характер. Задача укреплять сотрудничество с Федеративной Республикой Бразилия прописана отдельной строкой, отдельным блоком в обновленной полгода назад Концепции внешней политики Российской Федерации", - отметил Лавров.

Глава российского МИД указал, что между Москвой и Бразилиа "поддерживается активный, доверительный политический диалог, функционируют постоянные механизмы двустороннего сотрудничества, прежде всего - комиссия высокого уровня и входящие в ее состав межправительственные комиссии по торгово-экономическому взаимодействию и по политическим вопросам".

"Укрепляется практическая кооперация. Бразилия - лидер по товарообороту с Россией среди государств Латинской Америки и Карибского бассейна. Ключевые направления совместного приложения усилий - химическая промышленность, сельское хозяйство. Весьма перспективны наработки в энергетике, в том числе атомной, фармацевтике, мирном космосе", - заявил Лавров.

Продовольственная безопасность

По словам главы МИД, поставка РФ удобрений в Бразилию вносит вклад в продовольственную безопасность. "Поставка российских удобрений для нужд бразильского агропромышленного комплекса позволяет нам вносить совместный вклад в обеспечение глобальной продовольственной стабильности", - сказал он.

Лавров отметил, что также укрепляется российско-бразильская практическая кооперация.

"Бразилия - лидер по товарообороту с Россией среди государств Латинской Америки и Карибского бассейна, - продолжил он. - Ключевые направления совместного приложения усилий - химическая промышленность, сельское хозяйство, весьма перспективные наработки в энергетике, в том числе атомной, в фармацевтике, мирном космосе".