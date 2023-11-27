Песков заявил, что на Украине остаются люди, сохраняющие способность трезво мыслить

По словам пресс-секретаря президента РФ, общество на Украине само дестабилизируется

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что на Украине остаются люди, сохраняющие способность трезво мыслить.

"Общество на Украине само дестабилизируется, там очень много разных точек зрения, и там есть те, кто понимают суть происходящего, есть те, кто сохраняют способность трезво мыслить", - сказал он в беседе с журналистам, комментируя заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что "агенты Кремля" якобы пытаются сейчас дестабилизировать ситуацию на Украине.

Песков отметил, что это "внутренние процессы, которые происходят в самом обществе".