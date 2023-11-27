МИД РФ: Россия осудила новые авиаудары Израиля по международному аэропорту Дамаска

Они чреваты крайне опасными последствиями для региона в условиях палестино-израильского конфликта, отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова

МОСКВА, 27 ноября./ТАСС/. Москва решительно осуждает очередные авиаудары Израиля по международному аэропорту Дамаска и требует прекратить подобные атаки. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте дипведомства.

"Продолжающиеся удары по территории Сирийской Арабской Республики расцениваем как грубейшее нарушение суверенитета этого государства и базовых норм международного права. Решительно осуждаем совершенное Израилем очередное провокационное нападение на важный объект сирийской гражданской инфраструктуры, - заявила Захарова. - Требуем прекратить безответственные действия, подвергающие опасности жизни ни в чем не повинных людей".

"Убеждены в том, что подобная порочная практика чревата крайне опасными последствиями, особенно в условиях резкого обострения обстановки в зоне палестино-израильского конфликта и вызванного им роста региональной напряженности", - отметила дипломат.

26 ноября сирийская правительственная радиостанция Sham FM сообщила, что израильские силы нанесли удар по взлетно-посадочным полосам международного аэропорта Дамаска. Ранее радио сообщало о взрывах в пригородных районах Дамаска Меззе и Муадамия.

По информации газеты Al-Watan, все регулярные рейсы были переведены в аэропорты городов Алеппо и Латакия. Размер ущерба, нанесенного в результате ударов, пока не определен.

В свою очередь агентство SANA со ссылкой на источник в ВС Сирии подтвердило, что Израиль нанес удар по аэропорту в 16:50 по местному времени (совпадает с мск) со стороны Голанских высот, в результате чего он был выведен из строя. Средства противовоздушной обороны Сирии перехватили большую часть израильских ракет.