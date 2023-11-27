Захарова призвала не воспринимать всерьез заявления чиновников Украины о мирном соглашении

По словам официального представителя МИД РФ, Москва неоднократно предупреждала Киев о пропасти, к которой может привести западная поддержка

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Украинские политики в агонии, поэтому не стоит всерьез воспринимать каждое их заявление. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова заместителя министра юстиции Украины Ирины Мудра о том, что Киев не подпишет мирное соглашение с Россией, если Москва не выплатит репарации.

"Надо понимать, в каком состоянии они [украинские чиновники] находятся. Это состояние агонии, при чем уже очевидной всем. Они прекрасно видят, чем закончилась западная поддержка, которая обернулась подталкиванием к пропасти. Сейчас они в этой пропасти и находятся, поэтому слушать или тем более анализировать скрупулезно каждое заявление, которое делает тот или иной политический деятель на Украине, не нужно и вредоносно", - сказала она в комментарии "Известиям".

Захарова отметила, что Россия неоднократно предупреждала Украину о пропасти, к которой может привести западная поддержка. Главный вопрос, который, по мнению официального представителя МИД РФ, стоит задать США, зачем они запретили Киеву вести переговоры с Москвой.

"За что Вашингтон так жестоко расправился с Украиной?" - подчеркнула она.