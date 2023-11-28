Рябков указал на усиление нацеленности США на организацию смуты и смену власти в РФ

Замглавы МИД РФ не исключил, что дальнейшая эскалация со стороны США может привести к разрыву российско-американских дипломатических отношений

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. США демонстрируют усиливающуюся нацеленность на смену власти в России и организацию внутрироссийской смуты. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"США не только развязали против России гибридную войну, которая ведется, судя по всему, до последнего украинца и [в которой] задачу нанести стратегическое поражение России никто не отменял, но и демонстрируют усиливающуюся нацеленность на смену власти здесь, организацию внутрироссийской смуты", - сказал замминистра.

По его словам, в этих условиях конфронтационный сценарий между Москвой и Вашингтоном стал "данностью, из которой надо исходить". При этом Рябков не исключил, что дальнейшая эскалация со стороны США может привести к разрыву российско-американских дипломатических отношений.

"Диапазон выбора с учетом настроя в Вашингтоне невелик. Сугубо негативный вариант - это дальнейшая эскалация, вплоть до (на дипломатическом направлении) разрыва предельно истончившихся двусторонних отношений. Либо менее драматическая опция: тотальное сдерживание России и Китая с элементами диалога в сочетании с активными попытками расколоть мировое большинство, несогласное с западным миропорядком, основанным на правилах", - пояснил замглавы МИД РФ.

Рябков добавил, что не берется "прогнозировать, что именно возьмет верх" в американской политике.