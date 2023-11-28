Рябков: выход из конфронтации с США видится в их готовности договариваться по-серьезному

Замглавы МИД РФ уточнил, что имеет в виду признание законных национальных интересов России в самом широком смысле этого слова

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Выход из нынешней конфронтации между Россией и США видится в учете Вашингтоном реалий на земле и готовности "договариваться по-серьезному". Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Россия и США вступили в период, как мы считаем, длительной конфронтации, выход из которой, как и 90 лет назад, видится в учете Вашингтоном сложившихся реалий на земле и готовности договариваться по-серьезному, - сказал он. - Имею в виду признание законных национальных интересов России в самом широком смысле этого слова"

"Звучит как фантазия, как утопия, - отметил высокопоставленный дипломат. - Но это императив, без чего мы не выстроим новую стабильность".

"Кстати, именно такой подход был заложен в основу проектов договоров с США и НАТО, которые продвигались в декабре 2021 - январе 2022 годов", - обратил внимание Рябков.