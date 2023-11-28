В СФ назвали неприемлемым для России требование Киева о репарациях

Первый зампред комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев прокомментировал слова замминистра юстиции Украины Ирины Мудра

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Требование репараций на восстановление Украины неприемлемо для России. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, комментируя слова замминистра юстиции Украины Ирины Мудра о том, что Киев не подпишет мирное соглашение с Россией, если Москва не выплатит репарации.

"Переход Украины к тактике торга через переговоры с Россией - это признак скудоумия киевского режима. Ведь требование репараций от России на восстановление Украины для нас совершенно неприемлемы", - написал сенатор в Telegram-канале.

Он напомнил, что политика взыскания с проигравшей стороны репараций и контрибуций была очень распространена вплоть до второй половины XX века. "Однако к бандеровцам, которые теряют территории, не способны провести контрнаступление и сидят на дотациях Запада, данные платежи не имеют отношения, как и к России. Мы не проигравшая сторона в конфликте", - подчеркнул он.

Сенатор отметил, что репарации необходимы киевскому режиму, чтобы не взбунтовалось население, так как в стране нет денег и нужно восстанавливать инфраструктуру. "Отжать деньги у России не получится", - добавил Бондарев. По его словам, властям Украины надо показать, что они "уступают территории не бесплатно, а Россия за них якобы заплатит деньгами". "Но глупо платить за то, что мы и так освободили в ходе СВО и что, согласно Конституции России, является субъектами Федерации", - резюмировал Бондарев.