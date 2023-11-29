Рябков заявил, что восстановление отношений РФ и НАТО в обозримом будущем исключено

Замглавы МИД отметил, что это исключено по соображениям "как принципиального, так и практического свойства"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Восстановление отношений между Россией и НАТО исключено в обозримой перспективе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью газете "Известия".

"Я не думаю, что отношения России и НАТО восстановятся в той или иной форме в обозримой перспективе. Это исключено по соображениям как принципиального, так и практического свойства. Если кто-то на Западе думает, что мы нуждаемся в этих отношениях, в какой-то момент придем и попросим об их восстановлении, это большое заблуждение", - сказал он.

По словам Рябкова, Россия была готова договариваться только на равноправной и взаимоуважительной основе, а у НАТО с этим проблемы. "А уж теперь на фоне происходящего я вообще не представляю себе ситуацию и контекст, в котором такое возможно", - отметил замминистра.