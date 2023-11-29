Москалькову избрали председателем комиссии СНГ по правам человека сроком на два года

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев поздравил уполномоченного по правам человека в РФ с этим событием

МИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Участники проходящего в Минске первого заседании Комиссии по правам человека СНГ избрали председателем комиссии уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"Поздравляю, передаю ей председательство", - сказал после избрания российского омбудсмена генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

В приветственном слове на открытии проходящего в Исполнительном комитете СНГ заседания Лебедев напомнил о том, что одной из целей Содружества, закрепленных в его уставных документах, является обеспечение прав человека для всех жителей СНГ вне зависимости от их расы, этнической принадлежности, языка, религии, политических или иных убеждений. "Хотел бы выразить надежду на то, что деятельность Комиссии по правам человека СНГ станет важным инструментом в деле защиты прав человека в странах Содружества, а мероприятия, организованные комиссией, будут полезными в решении стоящих перед вами задач", - обратился генсек к участникам заседания.

В состав Комиссии по правам человека СНГ входят представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. Межгосударственный орган будет заниматься подготовкой тематических докладов по актуальным вопросам поощрения и защиты прав и свобод человека в СНГ, а также рассматривать представленные государствами доклады.

Начало работы Комиссии по правам человека СНГ стало возможным после подписания в октябре 2022 года в Астане главами Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и России протокола о внесении изменений в конвенцию Содружества о правах и основных свободах человека, который изменил порядок утверждения положения о комиссии.