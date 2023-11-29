Захарова заявила, что США и ЕС своими действиями подталкивают косоваров к "сербофобии"

По словам дипломата, "временные органы самоуправления в Приштине продолжают накалять обстановку в южном сербском крае, действуют исключительно в логике ущемления коренного неалбанского населения, стремятся подкрепить свои претензии на государственный статус"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. США и ЕС, закрывая глаза на нарушение базовых прав косовских сербов, подталкивают косоваров к еще более агрессивной "сербофобии". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"США и ЕС, которые на каждом шагу выступают поборниками пресловутых демократических стандартов, <…> закрывают глаза на нарушение базовых прав косовских сербов. Они просто не хотят связываться со своими подопечными косоварами, а это, в свою очередь, подталкивает к еще более агрессивной "сербофобии", - отметила официальный представитель МИД РФ.

"Так называемые косовоалбанские власти <…>, как и в прошлом году, грубо нарушили избирательные права местных сербов. Они отказали им в возможности принять участие по месту проживания в досрочных выборах в парламент Сербии, намеченных на 17 декабря", - сообщила Захарова.

Дипломат указала, что "временные органы самоуправления в Приштине продолжают накалять обстановку в южном сербском крае, действуют исключительно в логике ущемления коренного неалбанского населения, стремятся подкрепить свои претензии на государственный статус".

Захарова назвала издевательским предложение Приштины заключить "некое межгосударственное соглашение". "Так называемый премьер Косова Альбин Курти продолжает циничный шантаж, выбивая, фактически, признание независимости края со стороны Белграда", - отметила она.

"Речь идет об очередном ударе по устоявшейся практике проведения голосования среди сербов под эгидой миссии ОБСЕ в Косове", - резюмировала Захарова.