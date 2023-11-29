Усиление финской границы и привычные обвинения Украины. Темы брифинга Пескова

Усиление вооруженными подразделениями охраны границы Финляндии и России, рост закупок российских товаров в Европе, а также рутинность обвинений в адрес Москвы со стороны Киева стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Путин работает в Сочи. Утром он переговорил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, "обсудили текущие вопросы двустороннего взаимодействия", в том числе по итогам недавнего визита узбекистанского лидера в Москву.

Далее глава государства посетит Сириус, где проходит Конгресс молодых ученых. Путин осмотрит выставку в части под названием "Наша лаба": "ребята сделали пул отечественной продукции для научных и лабораторных исследований". Далее "будет беседа президента с молодыми учеными, будет свободный разговор". Потом Путин посетит центр робототехники, созданный совместно с Росатомом.

"В настоящий момент нет "планов отдельного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, однако, на конец декабря намечен неформальный саммит СНГ - "традиционное предновогоднее" мероприятие "с рабочей повесткой". "Если господин Пашинян туда приедет, а его ждут, как и всех", Путин с ним пообщается - если только лидеры стран не захотят "сделать это ранее".

Об усилении охраны Финляндией границы с РФ

"Финляндии ничто и никто не угрожает", отправка европейских и, в частности, польских подразделений - "это избыточные меры", "это абсолютно неспровоцированная, необоснованная концентрация вооруженных подразделений".

"Напряженность как раз может возникнуть в ходе концентрации дополнительных подразделений на нашей границе": "финны должны четко отдавать себе отчет, что это будет представлять для нас угрозу".

О росте закупок российской продукции Европой

"Гипотетически рассуждая, Европа может без России, но тогда Европа теряет свою конкурентоспособность, потому что тогда ей приходится те же товары - будь то те же энергоресурсы или еще что-то - покупать в других местах, но втридорога". Это несет "очень серьезные последствия" для экономик стран.

"По-прежнему наши товары пользуются популярностью и покупаются, в том числе в европейских странах".

О санкциях

"Европейские политики также, на самом деле, видят неэффективность принятых санкций", а также "эффект бумеранга" для собственных экономик.

"Несмотря на беспрецедентный груз рестрикций, <...> макростабильность была обеспечена, экономика вышла на траекторию роста".

Об отравлении жены главы военной разведки Украины

"Украина во всем обвиняет Россию, по-моему, даже в своем существовании Украина обвиняет Россию, это привычное обвинение".

Об участии РФ в западных объединениях

"Давайте не будем забегать вперед". "Имеем скудные возможности прогнозировать: настолько непредсказуемо развиваются события"

"Мы сохраняем свою заинтересованность в налаживании добрых отношений со всеми".

О законопроекте о "лояльности" въезжающих в РФ