Захарова: выступление Лаврова на СМИД ОБСЕ будет посвящено кризису безопасности в Европе

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на проходящей в Северной Македонии встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) коснется кризиса безопасности в Европе из-за нежелания США выстраивать нормальный порядок отношений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Тема выступления Сергея Викторовича Лаврова сегодня будет как раз посвящена кризису и ОБСЕ, и в принципе кризису безопасности и сотрудничества в Европе. Причина очевидна. Желание определенной страны - Соединенных Штатов Америки - сделать все для того, чтобы не допустить нормального хода сотрудничества и выстраивания коллективной безопасности на Европейском континенте", - сказала дипломат.