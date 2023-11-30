Лавров на полях СМИД ОБСЕ в Скопье проводит встречу с Сийярто

Она проходит в закрытом для прессы формате

СКОПЬЕ, 30 ноября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто на полях СМИД ОБСЕ в Скопье.

Встреча глав МИД России и Венгрии проходит в закрытом для прессы формате. Перед ее началом министры по-дружески приветствовали друг друга.

Российский министр поинтересовался у венгерского коллеги, когда тот прибыл, Сийярто отметил, что прибыл утром, так как "становится старше и предпочитает ночевать дома, с женой". "Понимаю вас. Передайте всех благ вашей семье", - ответил на это Лавров, поинтересовавшись также о том, как дела у сыновей венгерского министра.