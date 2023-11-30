Лавров назвал постыдными попытки ускоренного приема Украины в ЕС

Во главе страны находится неонацистский режим, добавил глава МИД РФ

СКОПЬЕ, 30 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал постыдными попытки вне очереди принять в ЕС Украину, во главе которой находится неонацистский режим.

"Поразительны по своему цинизму заклинания брюссельских руководителей о том, что [президент Украины Владимир] Зеленский во всех своих действиях защищает европейские ценности, - сказал Лавров на заседании Совета глав МИД ОБСЕ. - Теперь еще хотят в ускоренном порядке открыть для киевского режима двери в Евросоюз".

"Как говорится, нацистов принимаем вне очереди. Стыдно!" - отметил глава МИД России.