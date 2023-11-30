Лавров в Скопье проводит переговоры с главой МИД Казахстана

Встреча проходит в закрытом для прессы формате

СКОПЬЕ, 30 ноября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) проводит переговоры с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу, передает корреспондент ТАСС.

"Рад повидаться", - сказал российский министр в начале встречи. "Взаимно. У нас частые контакты, часто встречаемся, разговариваем, обмениваемся мнениями. Это помогает в работе", - ответил глава МИД Казахстана. "Ждем в Москве скоро на каспийской "пятерке", - добавил Лавров. "Планируем", - отреагировал Нуртлеу.

Далее встреча продолжилась в закрытом для прессы формате.

Встреча глав МИД каспийской "пятерки" (Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркмения) запланирована на 5 декабря в Москве.