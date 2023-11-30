Мишустин поздравил премьера Азербайджана с днем рождения

Главы правительств обсудили также актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, сообщает пресс-служба российского кабмина.

"Михаил Мишустин поздравил Али Асадова с днем рождения. Главы правительств обсудили также актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание было уделено активизации взаимодействия в СНГ.

Али Асадову исполнилось 67 лет.