Поклонская назвала обман причиной трагедии "майдана" на Украине

Советник генерального прокурора России также считает ненависть самым страшным оружием человечества

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Одной из причин трагедии Майдана, устроенного десять лет назад в Киеве, стал обман, написала в своем Telegram-канале советник генерального прокурора РФ Наталья Поклонская.

"Одной из причин трагедии, случившейся десять лет назад в Киеве, является обман. Утром 1 декабря 2013 года Украина была погружена в очередную фатальную стадию обмана и перешла из пустых обещаний власти к грандиозной манипуляции сознанием людей", - говорится в сообщении.

То, что Генеральная прокуратура Украины назвала государственным переворотом и вооруженным захватом власти, по словам Поклонской, после захвата власти новые собственники Украины назвали уже "Революцией достоинства". И украинцам нужно было выбирать между двумя понятиями - "государственный переворот" или "революция достоинства", отметила советник генерального прокурора РФ.

"Кто выбрал первое, тот оказался в ряду "предателей". Кто второе - оказался "патриотом". Вот так очень просто и разделили Украину на два лагеря, а далее еще страшнее - легко впустив в сердца ненависть друг к другу, сегодня разыгралась трагедия, страшнее не придумаешь" , - добавила Поклонская.

"Правда ведь проста и заключается в следующем: никто не лучше другого - мы разные, но в этом и есть наша уникальность", - написала она.

Самое страшное и смертельное оружие, которое придумало человечество, по мнению Поклонской, - ненависть к другим. "Ненависть - это обман, инструмент для манипуляции, и нужно об этом помнить всегда, чтобы снова не обмануться. Любовь, доблесть, честь и достоинство - правда", - заключила советник.