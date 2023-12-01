Умер экс-глава администрации Воронежской области Виктор Калашников

Должность он занимал в 1991-1992 годах

ВОРОНЕЖ, 1 декабря. /ТАСС/. Бывший глава администрации Воронежской области Виктор Калашников умер в Москве. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы правительства Воронежской области Андрей Цветков.

"В столице скончался бывший глава администрации региона Виктор Калашников", - сообщил он.

Виктор Кириллович Калашников родился 8 марта 1940 года, после учебы в Новочеркасском политехническом институте работал в Воронеже на заводе горно-обогатительного оборудования (сейчас -"Рудгормаш"), в том числе на должности гендиректора. С августа по декабрь 1990 года был председателем исполкома Воронежского областного Совета, с декабря 1990 года по октябрь 1991 года - председателем Воронежского областного Совета. С 6 октября 1991 года по 8 марта 1992 года занимал должность главы администрации Воронежской области, отстранен президентом Борисом Ельциным, так как не был утвержден Воронежским областным Советом депутатов.