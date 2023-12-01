Путин 4 декабря примет верительные грамоты новых послов

В частности, верительные грамоты главе российского государства вручат послы из Германии и Великобритании

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 4 декабря примет верительные грамоты у 21 вновь прибывшего посла, в том числе из Германии и Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"4 декабря 2023 года президент РФ Владимир Путин примет верительные грамоты у 21 вновь прибывшего посла иностранного государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди прочих верительные грамоты главе российского государства вручат послы Александр Ламбсдорф (Федеративная Республика Германия), Найджел Кейси (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии).

Кроме того, в торжественной церемонии, которая состоится в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, примут участие дипломаты из Австралии, Алжира, Бурунди, Гамбии, Греции, Доминиканы, Казахстана, Кувейта, Люксембурга, Мавритании, Мали, Пакистана, Республики Корея, Сингапура, Словении, Туркмении, Турции, Швеции и Эфиопии.

Вручение верительных грамот символизирует начало дипломатической карьеры нового посла в России. Подобные церемонии проходят регулярно, последняя состоялась в апреле. На таких мероприятиях президент, как правило, выступает перед иностранными дипломатами и дает оценку основным тенденциям в международных делах и двусторонним отношениям с конкретными государствами.