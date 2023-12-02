Медведев: юристы РФ делают все, чтобы свести на нет навязывание Западом "права избранных"

Замглавы Совбеза России особо отметил международную деятельность Ассоциации юристов России, которая оказывает правовую поддержку соотечественникам за рубежом

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российские юристы делают все, чтобы сводить на нет попытки других стран "навязать право избранных". Такое мнение замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал, выступая на церемонии вручения премии "Юрист года - 2023".

"Представители нашей с вами профессии всегда и во всем руководствуются собственным чувством закона, справедливости, занимаясь профессией в политике, бизнесе, правоохранительных органах, социальной сфере, практически во всех отраслях нашей огромной страны и ее жизни, добиваются справедливого решения споров, конфликтов, защищают интересы миллионов людей, способствуют укреплению правовых основ государства. Делают все, чтобы наша страна расширяла сотрудничество со своими партнерами, эффективно противостояла давлению извне со стороны так называемых недружественных государств, которое, к сожалению, мы видим. Ну и, конечно, сводила на нет попытки навязать миру "право избранных" вместо общепринятых норм международного права", - сказал политик.

Медведев особо отметил международную деятельность Ассоциации юристов России, которая оказывает правовую поддержку соотечественникам за рубежом. Он также подчеркнул важность международного сотрудничества по линии БРИКС. "Многое в жизни общества действительно зависит от правовой культуры и грамотности. Важно, что ассоциация продолжает реализацию ежегодного просветительского проекта всероссийского правового диктанта", - сказал он, напомнив, что в прошлом году в нем приняли участие более 1 млн граждан из всех регионов страны, включая новые территории. Этот же тест прошли и соотечественники из 164 стран.