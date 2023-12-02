Эксперт: ядерное испытание КНДР будет неожиданным и не зависит от ситуации со спутником

Заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов считает, что республика "примет решение, когда взвесит все за и против"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Новое испытание КНДР ядерного оружия на фоне напряженности ситуации вокруг запуска первого разведывательного спутника маловероятно, его проведение будет неожиданным. Такое мнение выразил ТАСС заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов.

"Северяне действуют по своей логике, не привязываясь к этим сиюминутным, мимолетным поводам. Они проведут как всегда неожиданно", - отметил специалист в ответ на просьбу оценить вероятность проведения КНДР нового ядерного испытания с учетом текущей ситуации вокруг запуска спутника и общей политической обстановки.

"На повестке дня такая вероятность (проведения испытания - прим. ТАСС) существует. Там совершенствуются технические задачи. Они примут решение, когда взвесят все за и против", - добавил собеседник агентства.

По мнению Воронцова, ответ КНДР в случае попыток США нейтрализовать работу спутника будет ассиметричным. "В космосе у них возможности нет реагировать, а на земле такие возможности есть", - указал он.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало заявление официального представителя Министерства обороны КНДР, в котором указано, что Северная Корея посчитает объявлением войны попытки США нейтрализовать ее первый разведывательный спутник на орбите Земли и может ответить аналогичными действиями. 21 ноября КНДР запустила собственный разведывательный спутник. В ответ 22 ноября Республика Корея объявила о частичной приостановке действия межкорейского соглашения о снижении напряженности. Эта мера касалась положения о бесполетных зонах. 23 ноября в Минобороны КНДР заявили, что больше не будут соблюдать все соглашение и возобновят применение мер, запрещенных документом.

Пхеньян в 2023 году провел около 20 ракетных запусков, включая несколько испытаний межконтинентальных баллистических ракет. Ядерное испытание КНДР последний раз проводила в 2017 году - оно стало 6-м по счету. Официальные лица Республики Корея и США начиная со времени инаугурации президента Юн Сок Ёля в 2022 году неоднократно заявляли о возможности очередного ядерного испытания в КНДР.