Путин 4 декабря проведет заседание СПЧ

Оно состоится в режиме видеоконференции

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 4 декабря проведет заседание Совета по правам человека (СПЧ). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"4 декабря Владимир Путин проведет в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое приурочено к Международному дню прав человека", - говорится в сообщении.

Члены СПЧ расскажут об итогах своей работы в 2023 году. "Также ожидается обмен мнениями между президентом и участниками мероприятия по широкому кругу вопросов", - сообщили в Кремле.