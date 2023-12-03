БРИКС доработает в 2024 году модальности новой категории государств-партнеров

Представители Индии, КНР, ОАЭ, Саудовской Аравии, Эфиопии, ЮАР поддержали планы председательства РФ в объединении, сообщили в МИД России

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. БРИКС во время председательства России в 2024 году доработает модальности новой категории государств - партнеров объединения. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В свою очередь российская делегация провела развернутую презентацию планов работы объединения на 2024 год. В соответствии с решением Йоханнесбургского саммита пристальное внимание в ходе российской вахты будет уделено органичному встраиванию новых участников БРИКС в архитектуру многостороннего сотрудничества. Планируется также доработать модальности новой категории государств - партнеров объединения", - говорится в сообщении министерства.

В МИД РФ отметили, что важным направлением работы российского председательства будет комплексная реализация стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025 года и плана действий по инновационному сотрудничеству на 2021-2024 годы. Кроме того, акцент будет сделан на повышении роли государств БРИКС в международной валютно-финансовой системе, развитии межбанковской кооперации с упором на наращивании расчетов в национальных валютах.

Среди других приоритетов будет наращивание внешнеполитической координации в формате БРИКС, прежде всего на ключевых международных площадках, укрепление взаимодействия по вопросам борьбы с терроризмом, отмыванием денег, международной информационной безопасности, а также возвращения активов, полученных преступным путем, добавили в министерстве.

"На полях мероприятия в Дурбане состоялись двусторонние встречи Сергея Рябкова с коллегами из ЮАР, КНР, Эфиопии, Индии, ОАЭ, КСА. Партнеры выразили поддержку планов российского председательства в БРИКС. Подтверждена настроенность на тесное практическое сотрудничество в интересах дальнейшего развития объединения, укрепления его международных позиций", - указали в дипведомстве.