Главу Забайкальской ЖД избрали секретарем регионального отделения "Единой России"

За Владимира Антонца проголосовало наибольшее число делегатов внеочередной конференции Забайкальского регионального отделения партии

ЧИТА, 4 декабря. /ТАСС/. Начальник Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) Владимир Антонец стал секретарем регионального отделения партии "Единая Россия". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.

"В ходе тайного голосования за Владимира Антонца проголосовало наибольшее число делегатов внеочередной конференции Забайкальского регионального отделения партии "Единая Россия" 4 декабря", - говорится в сообщении.

Ранее секретарем реготделения был бывший глава ЗабЖД, депутат Государственной думы Александр Скачков. Он досрочно сложил свои полномочия. На конференции также был обновлен состав президиума партии в Забайкалье.