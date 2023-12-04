Путин заявил о нарастании кризиса в мире

По словам президента, однополярную систему сменяет новый миропорядок

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Времена непростые, в мире нарастают кризисные явления, но на смену однополярной системе приходит более справедливый миропорядок, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в России.

"Вы возглавляете посольства в весьма сложный для международных отношений период, когда нарастают кризисные явления в глобальной политике и экономике, обостряются региональные конфликты", - сказал президент. "Мир находится в состоянии турбулентности, переживает кардинальную трансформацию. Но главная тенденция в том, что на смену прежней однополярной системе приходит новый, более справедливый, многополярный миропорядок", - добавил глава государства.