Путин заявил, что Россия открыта к конструктивному партнерству с любыми странами

Президент РФ также сообщил, что страна не имеет враждебных намерений к кому-либо

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Россия открыта к конструктивному партнерству с любыми странами и не имеет враждебных намерений к кому-либо. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в России.

"Что касается России, то мы проводили и проводим независимый, последовательный и принципиальный внешнеполитический курс, открыты к конструктивному партнерству со всеми без исключения странами и не приемлем блоковую конфронтацию, любые шаги, идущие вразрез с Уставом ООН. Наша страна не имеет предвзятых и тем более враждебных намерений к кому бы то ни было", - заявил Путин.