Путин наградил орденом Дружбы сенатора от Ленинградской области Перминова

Он получил награду "за большой вклад в развитие парламентаризма и активную общественно-политическую деятельность"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы сенатора от Ленинградской области Сергея Перминова. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие парламентаризма и активную общественно-политическую деятельность наградить орденом Дружбы Перминова Сергея Николаевича - сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительной власти Ленинградской области, зампреда комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности" - говорится в документе.

Перминову 55 лет, он является сенатором от Ленинградской области с сентября 2020 года, зампредом комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности - с октября 2021 года. С ноября 2019 года занимает пост заместителя секретаря генсовета партии "Единая Россия".