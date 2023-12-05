Генсек СНГ указал на попытки США с новым размахом проводить политику "разделяй и властвуй"

По словам Сергея Лебедева, Запад не стесняется угрожать санкциями другим странам

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Политика "разделяй и властвуй", которую всегда проводили Запад и США, приобрела новый размах. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев в интервью aif.ru.

"Политика "разделяй и властвуй", которую всегда проводили страны Запада, в первую очередь США, сегодня приобрела новый размах", - сказал он.

По его словам, на Западе, в отличие от РФ или других стран СНГ, не стесняются угрожать санкциями другим странам. "На Западе же не стесняются так поступать. И [президент Франции Эмманюэль] Макрон, и представители США в ходе недавних визитов в страны Центральной Азии откровенно говорили, что очень надеются на присоединение этих стран к санкциям. Но пока в СНГ к ним присоединились только Украина и Молдова", - добавил он.