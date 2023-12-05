Генсек СНГ сообщил о сохранении Киевом протокольной переписки с исполкомом содружества

Сергей Лебедев уточнил, что "документооборот мизерный"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Украина продолжает поддерживать контакты с Исполнительным комитетом СНГ. Об этом сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев в интервью aif.ru.

"Протокольная переписка [с исполкомом СНГ] пока сохраняется. Она, конечно, не слишком активная, документооборот мизерный. Но контакты поддерживаются", - сказал он.

Генсек добавил, что Украина по-прежнему поддерживает торговые отношения со странами СНГ, в том числе и с Россией, хотя и в меньших объемах по сравнению с тем, что было раньше.

"Мы спокойно относимся к развитию отношений наших соседей с другими державами. Во всяком случае до тех пор, пока это не наносит ущерба самой России", - отметил он.