Лавров начал встречу с главами МИД прикаспийских государств

На встрече присутствуют министры иностранных дел Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении - Джейхун Байрамов, Хосейн Амир Абдоллахиян, Мурат Нуртлеу и Рашид Мередов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров начал встречу в Москве с главами МИД прикаспийских государств - Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении, сообщает корреспондент ТАСС.

Лавров проводит переговоры по широкой повестке тем каспийской "пятерки" в одном из залов Дома приемов МИД РФ на Спиридоновке. На встрече присутствуют министры иностранных дел Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении - Джейхун Байрамов, Хосейн Амир Абдоллахиян, Мурат Нуртлеу и Рашид Мередов. Все министры расположились за круглым столом на равноудаленном расстоянии друг от друга.

Как сообщила в преддверии встречи официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, мероприятие запускает новый регулярный министерский диалог в рамках мандата, согласованного на шестом каспийском саммите в Ашхабаде в июне 2022 года.

Ранее президенты стран каспийской "пятерки" в коммюнике соответствующего саммита обозначили около двух десятков принципов, на основе которых будет строиться деятельность прибрежных государств на Каспийском море. Среди них - принцип неприсутствия на Каспийском море вооруженных сил других стран. Седьмой каспийский саммит пройдет в Иране.