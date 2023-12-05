5 декабря, 09:28
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Амнистия женщин и номинация Путина на звание человека года. Темы брифинга Пескова

Евгений Епанчинцев/ ТАСС
© Евгений Епанчинцев/ ТАСС

Амнистия "некоторых категорий женщин", международные контакты президента России Владимира Путина и его номинация на звание человека года по версии журнала Time стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

  • Во вторник президент проведет заседание наблюдательного совета "Движения первых": "Сегодня Путин будет заниматься делами молодежными".
  • В среду российский лидер посетит с рабочим визитом Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Будут обсуждаться двусторонние отношения, международная и региональная повестка, включая обострение палестино-израильского конфликта.
  • Что касается нефтяной темы, то "эти обсуждения ведутся в рамках формата ОПЕК+, но, разумеется, взаимодействие в этой области всегда на повестке дня".
  • В четверг Путин в Москве проведет переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. В Кремле пока не могут сказать, будут ли лидеры обсуждать нефть: "Сейчас только повестка дня финализируется".

О возможной амнистии

  • Вопрос амнистии "некоторых категорий женщин" заслуживает рассмотрения, но о каких-либо деталях говорить рано: "Сейчас, конечно же, нет никакой конкретики, это все только предстоит еще рассмотреть".
  • До конца года амнистии не будет: "Нет, конечно, ее так быстро провести невозможно".

О форум-выставке "Россия" на ВДНХ

  • "Путину, безусловно, там понравилось, он живо интересовался теми павильонами, которые осмотрел. Конечно, физически невозможно за один приезд посмотреть все".
  • Выставка вызывает живой интерес, экспозиция будет меняться. Решения о превращении ее в постоянную не принималось.
  • Усилия, которые регионы прилагают для своей презентации на выставке, "стоят того".

О номинации на звание человека года

  • Для президента премия Time не имеет особого значения: "Роль Путина в нашей стране, в мире трудно переоценить, это однозначно. Путин играет экстраординарную роль в мире".

О саммите G20 в Бразилии

  • Россия продолжает работу в G20, но вопрос о формате участия в саммите в Бразилии в 2024 году пока не решался.
 
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