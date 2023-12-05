Грызлов обсудил с главой делегации МККК преодоление последствий украинского конфликта

Участники встречи также затронули гуманитарные аспекты ситуации в зоне обострения палестино-израильского конфликта, прежде всего в секторе Газа, и условились о продолжении рабочих контактов

МИНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Посол РФ в Минске Борис Грызлов обсудил с главой региональной делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в России и Белоруссии Борисом Мишелем практические усилия, направленные на преодоление гуманитарных последствий украинского конфликта. Об этом ТАСС сообщили в российском посольстве.

"В контексте текущей ситуации в регионе участники встречи обсудили актуальные вопросы взаимодействия по ключевым направлениям гуманитарной деятельности, представляющим взаимный интерес. Особое внимание уделено приоритетам работы комитета в России и Белоруссии, контактам МККК с профильными ведомствами и организациями двух стран, а также практическим усилиям, направленным на преодоление гуманитарных последствий украинского кризиса", - говорится в сообщении.

Грызлов отметил весомый вклад МККК в работу по оказанию помощи жертвам вооруженных конфликтов и содействие соблюдению норм международного гуманитарного права во всех регионах мира, прежде всего в контексте событий на Украине и вокруг нее. Он подробно проинформировал Мишеля о комплексных усилиях российской стороны по защите мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры в зоне проведения специальной военной операции.

"Отдельное внимание посол России уделил вопросам, связанным с обеспечением безопасности и благополучия детей, эвакуированных с территорий, подвергающихся атакам со стороны ВСУ (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС), и их последующим воссоединением с кровными родственниками. Борис Грызлов подчеркнул, что к настоящему времени сформирован рабочий механизм, показавший свою эффективность и прозрачность и позволяющий в каждом конкретном случае применять индивидуальный подход", - проинформировали в посольстве.

Участники встречи также затронули гуманитарные аспекты ситуации в зоне обострения палестино-израильского конфликта, прежде всего в секторе Газа, и условились о продолжении рабочих контактов.