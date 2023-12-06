6 декабря, 02:13

Антонов заявил, что США не могут выступать в числе главных защитников интересов детей

Посол России в США Анатолий Антонов. Антон Новодережкин/ ТАСС
Посол России в США Анатолий Антонов
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Посол России в Вашингтоне призвал Соединенные Штаты сконцентрироваться на собственных социальных проблемах

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Американские власти не могут пытаться выступать в числе главных защитников законных интересов детей, Вашингтону следовало бы сконцентрироваться на проблемах несовершеннолетних в США. Об этом заявил во вторник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

Читайте также
Антонов заявил, что санкции против РФ негативно сказываются на бизнесе СШААнтонов назвал успокоительной пилюлей новый пакет помощи США Украине

"Призываем Вашингтон прекратить спекулировать на весьма чувствительных вопросах. Сконцентрироваться на тех многочисленных социальных проблемах, которые существуют в самих США. Здесь, по имеющимся сведениям, до сих пор не смогли установить судьбу порядка 85 тыс. несовершеннолетних, пропавших без вести в результате миграционного кризиса на южной границе", - отметил дипломат. "Особое внимание стоило бы уделить и тому, что происходит в "колыбели демократии" с усыновленными со всего мира. В помощь - соответствующий доклад МИД России", - подчеркнул посол.

Антонов прокомментировал утверждения члена Палаты представителей Конгресса США Джо Уилсона, который, как уточнили в посольстве, "сравнил германизацию польских детей Третьим рейхом с действиями России, спасающей украинских детей".

"Такие подходы демонстрируют всему миру абсолютную невменяемость некоторых американских политиков. Данные высказывания неприемлемы, поражают своей одиозностью. Русофобы, подобные Джо Уилсону, не желают смотреть правде в глаза. Передергивают исторические факты. Искусственно насаждают лживый тезис. Пытаются поставить в один ряд события, не поддающиеся сравнению для здравомыслящего человека", - указал Антонов. По его словам, Россия прилагает и "будет продолжать прилагать все необходимые усилия для поддержки и помощи несовершеннолетним, пострадавшим от преступного режима [президента Украины Владимира] Зеленского".

"Попытки законодателя в очередной раз выставить Вашингтон в числе главных защитников законных интересов детей притянуты за уши де-юре и де-факто. Соединенные Штаты по сей день не ратифицировали Конвенцию ООН о правах ребенка, закрепляющую базовые стандарты охраны данной уязвимой категории населения. В этом же ряду неприкрытого лицемерия - замалчивание неправомерной практики американцев по принудительному вывозу детей из Вьетнама и Афганистана", - подчеркнул посол РФ. 

Теги:
СШАРоссияАнтонов, Анатолий Иванович