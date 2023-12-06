Антонов заявил, что США не могут выступать в числе главных защитников интересов детей

Посол России в Вашингтоне призвал Соединенные Штаты сконцентрироваться на собственных социальных проблемах

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Американские власти не могут пытаться выступать в числе главных защитников законных интересов детей, Вашингтону следовало бы сконцентрироваться на проблемах несовершеннолетних в США. Об этом заявил во вторник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

"Призываем Вашингтон прекратить спекулировать на весьма чувствительных вопросах. Сконцентрироваться на тех многочисленных социальных проблемах, которые существуют в самих США. Здесь, по имеющимся сведениям, до сих пор не смогли установить судьбу порядка 85 тыс. несовершеннолетних, пропавших без вести в результате миграционного кризиса на южной границе", - отметил дипломат. "Особое внимание стоило бы уделить и тому, что происходит в "колыбели демократии" с усыновленными со всего мира. В помощь - соответствующий доклад МИД России", - подчеркнул посол.

Антонов прокомментировал утверждения члена Палаты представителей Конгресса США Джо Уилсона, который, как уточнили в посольстве, "сравнил германизацию польских детей Третьим рейхом с действиями России, спасающей украинских детей".

"Такие подходы демонстрируют всему миру абсолютную невменяемость некоторых американских политиков. Данные высказывания неприемлемы, поражают своей одиозностью. Русофобы, подобные Джо Уилсону, не желают смотреть правде в глаза. Передергивают исторические факты. Искусственно насаждают лживый тезис. Пытаются поставить в один ряд события, не поддающиеся сравнению для здравомыслящего человека", - указал Антонов. По его словам, Россия прилагает и "будет продолжать прилагать все необходимые усилия для поддержки и помощи несовершеннолетним, пострадавшим от преступного режима [президента Украины Владимира] Зеленского".

"Попытки законодателя в очередной раз выставить Вашингтон в числе главных защитников законных интересов детей притянуты за уши де-юре и де-факто. Соединенные Штаты по сей день не ратифицировали Конвенцию ООН о правах ребенка, закрепляющую базовые стандарты охраны данной уязвимой категории населения. В этом же ряду неприкрытого лицемерия - замалчивание неправомерной практики американцев по принудительному вывозу детей из Вьетнама и Афганистана", - подчеркнул посол РФ.